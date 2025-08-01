У Сумах частково зникло світло: енергетики пояснили причину

Зауважимо, що раніше працівники "Сумиобленерго" закликали мешканців міста та області дотримуватись правил інформаційної гігієни в умовах енергетичного терору:

не розповсюджуйте в соціальних мережах інформацію, фото та відео з наслідками ворожих обстрілів,

не вказуйте в чатах соцмереж інформацію про те, що атака вдалася чи не вдалася ("у нас щойно поцілили в підстанцію", "а в нас - поруч" тощо),

не пишіть у масових чатах про те, що світло вже є з зазначенням локації, де саме,

не обмінюйтеся такими повідомленнями навіть у чатах вашого будинку чи ОСББ, робочих і шкільних групах тощо. Ворог може бути скрізь. Від цього залежить безпека і життя ваших близьких та рідних.

Варто відзначити, що Сумська область є прикордонною, а тому майже щоденно піддається атакам з боку російських окупантів. До того ж російські військові вербують українців, щоб ті допомагали їм готувати диверсії.

Одну з таких агентів Росії сьогодні викрила Служба безпеки України. Як виявилось, колишня медсестра встановила на велосипед мінікамеру та фіксувала позиції українських військових. Як встановили співробітники СБУ, жінка готувала прорив ДРГ на Сумщині.

Тим часом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що в Сумській області до сьогодні тривають бої.

За його словами, ворог не припиняє штурмів, але й українські захисники дають гідну відсіч. Вже є перші успіхи в контратаках і помітне зниження активності ворога на деяких ділянках.