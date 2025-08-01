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СБУ затримали шпигунку РФ на велосипеді: готувала прорив ДРГ на Сумщині

Україна, П'ятниця 01 серпня 2025 11:41
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СБУ затримали шпигунку РФ на велосипеді: готувала прорив ДРГ на Сумщині Фото: СБУ затримала медсестру-шпигунку (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Контррозвідка СБУ затримала агентку російського ГРУ, яка готувала прорив ворожих диверсантів у напрямку Сум. Колишня медсестра встановила на велосипед мінікамеру та фіксувала позиції українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

За матеріалами справи, поплічницею ворога виявилася колишня медсестра із Сумської області, яку ворог завербував через Telegram-канали.

Головним завданням агентки була розвідка прикордонних районів області, а саме встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України.

За наявними даними, ворог планував використати цю інформацію для підготовки "проривів" лінії фронту. Зокрема, окупанти шукали "слабкі місця" та "сліпі зони" Сил оборони, щоб зайти до них у тил та закріпитися на нових позиціях до підходу основних сил противника.

Як працювала агентка РФ

Як встановило розслідування, для проведення розвідки жінка облаштувала мінікамеру на своєму велосипеді, на якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала військові об’єкти.

СБУ затримали шпигунку РФ на велосипеді: готувала прорив ДРГ на Сумщині

Зібрані дані, у вигляді фото та відео з відмітками об’єктів на карті, агентка передавала куратору через месенджер.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила фігурантку і задокументувала кожен крок її співпраці з окупантами. Також Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити локації Сил оборони в цьому районі.

На фінальному етапі спецоперації агентку затримали "на гарячому", коли вона знімала прикордонний міст для "проходу" російських ДРГ.

Що загрожує зрадниці

Наразі слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, а саме державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

СБУ затримали шпигунку РФ на велосипеді: готувала прорив ДРГ на Сумщині

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Росіяни вербують українців для шпіонажу

Нагадаємо, що буквально вчора, 31 липня, українські правоохоронці викрили російського агента в лавах Нацгвардії. Чоловік передавав Росії дані про стратегічно важливий завод у Дніпропетровській області.

На жаль, це не поодинокий випадок такої співпраці українців з росіянами. Так, 30 липня, Служба безпеки України повідомила, що їй вдалося викрити військовослужбовця, який наводив авіабомби та артилерію на позиції свого підрозділу.

Виявилось, що чоловік почав співпрацювати з росіянами, оскільки хотів грошей, щоб покрити борги через азартні ігри. Куратором військовослужбовця виявився уродженець Севастополя, співробітник ФСБ Олексій Супруненко.

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