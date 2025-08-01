В Сумах частично пропал свет: энергетики объяснили причину

Заметим, что ранее работники "Сумыоблэнерго" призвали жителей города и области соблюдать правила информационной гигиены в условиях энергетического террора:

не распространяйте в социальных сетях информацию, фото и видео с последствиями вражеских обстрелов,

не указывайте в чатах соцсетей информацию о том, что атака удалась или не удалась ("у нас только что попали в подстанцию", "а у нас - рядом" и т.д.),

не пишите в массовых чатах о том, что свет уже есть с указанием локации, где именно,

не обменивайтесь такими сообщениями даже в чатах вашего дома или ОСМД, рабочих и школьных группах и тому подобное. Враг может быть везде. От этого зависит безопасность и жизнь ваших близких и родных.

Стоит отметить, что Сумская область является пограничной, а потому почти ежедневно подвергается атакам со стороны российских оккупантов. К тому же российские военные вербуют украинцев, чтобы те помогали им готовить диверсии.

Одну из таких агентов России сегодня разоблачила Служба безопасности Украины. Как оказалось, бывшая медсестра установила на велосипед миникамеру и фиксировала позиции украинских военных. Как установили сотрудники СБУ, женщина готовила прорыв ДРГ на Сумщине.

Между тем представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в Сумской области до сих пор продолжаются бои.

По его словам, враг не прекращает штурмов, но и украинские защитники дают достойный отпор. Уже есть первые успехи в контратаках и заметное снижение активности врага на некоторых участках.