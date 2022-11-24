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В Сумах частині українців аварійно відключили світло: в ОВА назвали причину

Фото: в Сумах частині українців аварійно відключили світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Сумах сталась аварія на кабелі низької напруги. Частина містян була від'єднана від електромережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Як відзначив голова ОВА, аварія сталась близько о 20 вечора.

"Через це - аварійне відключення частини споживачів. Ситуація не критична, енергетики працюють по ліквідації та заживленню споживачів", - пише Живицький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві світло даватимуть на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.

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