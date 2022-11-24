У Києві даватимуть світло на 2-3 години до стабілізації мережі

Фото: світло в Києві даватимуть на 2-3 години (Getty Images)

У Києві даватимуть електрику на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.



Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

