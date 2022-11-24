У Києві даватимуть світло на 2-3 години до стабілізації мережі
У Києві даватимуть електрику на 2-3 години до збільшення обсягу виробленої електроенергії АЕС та ТЕС.
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"Ми запитали у Києві всю критичну інфраструктуру, десь 30% населення має зараз харчування у Києві. Будемо потроху перемикати, по 2-3 години давати світло, доки не буде збільшено обсяг енергії. Дай Боже вийдемо на ті графіки відключень , які в нас були вчора на ранок", - зазначив Сахарук.
Раніше повідомлялося, що 70% житлового фонду Києва перебувають у режимі аварійного відключення електроенергії.
У знеструмлених районах Києва для сповіщення про повітряну тривогу задіють гучномовці.
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