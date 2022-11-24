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В Сумах части украинцев аварийно отключили свет: в ОВА назвали причину

Фото: в Сумах части украинцев аварийно отключили свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумах произошла авария на кабеле низкого напряжения. Часть горожан была отключена от электросети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.

Как отметил глава ОВА, авария произошла около 20 вечера.

"Из-за этого - аварийное отключение части потребителей. Ситуация не критическая, энергетики работают по ликвидации и оживлению потребителей", - пишет Живицкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве свет будут давать на 2-3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.

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