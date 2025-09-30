UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Сумах частина шкіл та садків до кінця року працюватиме дистанційно

Фото: Дистанційне навчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Сумах частина навчальних закладів до кінця року працюватиме дистанційно. Для деяких дітей у дитсадках працюватимуть чергові групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

До 31 грудня заклади дошкільної, позашкільної та початкової мистецької освіти, а також структурні підрозділи початкових шкіл Сумської громади продовжать навчання онлайн. Рішення ухвалене Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через поточну ситуацію в громаді.

Для дітей, які потребують присутності у садках, працюватимуть чергові групи. Тренування у позашкільних спортивних закладах, призначені для учасників офіційних змагань 2025 року (крім молодших вікових груп), проводитимуться у звичайному режимі з дотриманням усіх заходів безпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що у новому навчальному році в Україні дистанційне навчання залишилося без суттєвих змін. МОН скасувало обмеження щодо кількості учнів у дистанційних класах, тепер громади самостійно вирішують, скільки класів та учнів буде працювати онлайн.

Міністерство продовжує забезпечувати школи цифровими інструментами, особливо у малокомплектних та прифронтових закладах. Цьогоріч дистанційно навчаються понад 300 тис. дітей за кордоном, на ТОТ і в прифронтових регіонах, а також окремі повноцінні дистанційні класи та класи з "Українознавчим компонентом".

СумиДистанційне навчанняОсвіта в Україні