Образование

В Сумах часть школ и садиков до конца года будет работать дистанционно

Фото: Дистанционное обучение (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Сумах часть учебных заведений до конца года будет работать дистанционно. Для некоторых детей в детсадах будут работать дежурные группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумской городской совет.

До 31 декабря учреждения дошкольного, внешкольного и начального художественного образования, а также структурные подразделения начальных школ Сумской громады продолжат обучение онлайн. Решение принято Комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за текущей ситуации в громаде.

Для детей, нуждающихся в присутствии в садах, будут работать дежурные группы. Тренировки во внешкольных спортивных учреждениях, предназначенные для участников официальных соревнований 2025 года (кроме младших возрастных групп), будут проводиться в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее РБК-Украина писало, что в новом учебном году в Украине дистанционное обучение осталось без существенных изменений. МОН отменило ограничения по количеству учеников в дистанционных классах, теперь громады самостоятельно решают, сколько классов и учеников будет работать онлайн.

Министерство продолжает обеспечивать школы цифровыми инструментами, особенно в малокомплектных и прифронтовых заведениях. В этом году дистанционно обучаются более 300 тыс. детей за рубежом, на ВОТ и в прифронтовых регионах, а также отдельные полноценные дистанционные классы и классы с "Украиноведческим компонентом".

