За парти чи онлайн: скільки учнів цьогоріч навчатиметься очно та дистанційно

В Україні стартує новий навчальний рік. За даними Міністерства освіти і науки, цьогоріч за парти сядуть 3,5 мільйона школярів.

Очне та дистанційне навчання

Все більше дітей повертаються до офлайн-уроків: 2,3 мільйона учнів розпочнуть навчання очно. Кількість тих, хто залишився на дистанційній формі, зменшилась на 103 тисячі порівняно з минулим роком.

Діти за кордоном і на ТОТ

Попри війну, українська освіта залишається доступною і для тих, хто тимчасово не в Україні. Понад 300 тисяч учнів перебувають за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, проте продовжують навчання за українською програмою, зокрема через українознавчий компонент. Серед них - 302 889 дітей за кордоном і ще 35 361 на ТОТ.

Хто визначає формат навчання

Форма навчання залежить від безпеки. Очне чи змішане навчання можливе лише там, де в школі є укриття або воно розташоване на відстані не більш як 500 метрів.

Інвестиції в безпечні школи

Держава інвестує в освітню інфраструктуру, щоб якнайбільше дітей могли навчатися офлайн. У прифронтових областях уже відкрито 33 підземні школи. До кінця року їхня кількість зросте до 156, а у 2026-му планують добудувати ще 47.

Крім того, закуплено понад 600 шкільних автобусів, які підвозять дітей до навчальних закладів з укриттями.