За парти чи онлайн: скільки учнів цьогоріч навчатиметься очно та дистанційно

Понеділок 01 вересня 2025 13:56
Скільки учнів цього року навчатимуться очно та дистанційно (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Україні стартує новий навчальний рік. За даними Міністерства освіти і науки, цьогоріч за парти сядуть 3,5 мільйона школярів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН.

Очне та дистанційне навчання

Все більше дітей повертаються до офлайн-уроків: 2,3 мільйона учнів розпочнуть навчання очно. Кількість тих, хто залишився на дистанційній формі, зменшилась на 103 тисячі порівняно з минулим роком.

Діти за кордоном і на ТОТ

Попри війну, українська освіта залишається доступною і для тих, хто тимчасово не в Україні. Понад 300 тисяч учнів перебувають за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, проте продовжують навчання за українською програмою, зокрема через українознавчий компонент. Серед них - 302 889 дітей за кордоном і ще 35 361 на ТОТ.

Хто визначає формат навчання

Форма навчання залежить від безпеки. Очне чи змішане навчання можливе лише там, де в школі є укриття або воно розташоване на відстані не більш як 500 метрів.

Інвестиції в безпечні школи

Держава інвестує в освітню інфраструктуру, щоб якнайбільше дітей могли навчатися офлайн. У прифронтових областях уже відкрито 33 підземні школи. До кінця року їхня кількість зросте до 156, а у 2026-му планують добудувати ще 47.

Крім того, закуплено понад 600 шкільних автобусів, які підвозять дітей до навчальних закладів з укриттями.

Раніше ми писали про те, що з 1 вересня вчителям почнуть виплачувати по 2000 гривень. На це з держбюджету виділили 12 млрд гривень.

Читайте також про те, що навчальний рік 2025-2026 триватиме до 30 червня. Школи отримали право самостійно визначати графік канікул, тож дати відпочинку можуть відрізнятися залежно від регіону та безпекової ситуації. Про всі зміни у навчальному процесі можна дізнатись за посиланням.

