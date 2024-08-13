В Сумах был слышен взрыв

В районе города Сумы в ночь на 13 августа был слышен звук взрыва. В это время в области продолжается воздушная тревога, объявленная ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Суспільне Суми ".

Отмечается, что взрыв был слышен в Сумах около 04:12.

Между тем представители местных властей о происшествии ничего не сообщали.

Вместе с тем стоит отметить, что в командовании Воздушных сил перед этим информировали о фиксации вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" в небе над Сумской областью.

При этом сумские паблики пишут, что взрыв мог произойти в Сумском районе. Также в сети называют предварительной причиной этого - атаку со стороны российских захватчиков по региону с применением управляемых авиабомб.

Воздушная атака РФ по Украине

Ранее сообщалось, что вечером 12 августа в командовании Воздушных сил ВСУ заявили о запуске российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед" для атаки по территории Украины.

Так, в Украине была объявлена ​​воздушная тревога в ряде областей, которая позже распространилась и на Киев. Сообщалось об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения для ударов.

Кроме того, в Черниговской области из-за атаки "Шахедов" в Бахмаче под вражеским ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Добавим, что в Киеве объявляли воздушную тревогу уже дважды. В столице она длилась во второй раз примерно двадцать минут. А вот в Киевской области, куда направлялись вражеские дроны-камикадзе, она продолжается до сих пор.