ua en ru
Вт, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах был слышен взрыв

Сумы, Вторник 13 августа 2024 04:22
UA EN RU
В Сумах был слышен взрыв Фото: в Сумах во время воздушной тревоны был слышен взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Сумы в ночь на 13 августа был слышен звук взрыва. В это время в области продолжается воздушная тревога, объявленная ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспільне Суми".

Отмечается, что взрыв был слышен в Сумах около 04:12.

Между тем представители местных властей о происшествии ничего не сообщали.

Вместе с тем стоит отметить, что в командовании Воздушных сил перед этим информировали о фиксации вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" в небе над Сумской областью.

При этом сумские паблики пишут, что взрыв мог произойти в Сумском районе. Также в сети называют предварительной причиной этого - атаку со стороны российских захватчиков по региону с применением управляемых авиабомб.

Воздушная атака РФ по Украине

Ранее сообщалось, что вечером 12 августа в командовании Воздушных сил ВСУ заявили о запуске российскими захватчиками ударных беспилотников типа "Шахед" для атаки по территории Украины.

Так, в Украине была объявлена ​​воздушная тревога в ряде областей, которая позже распространилась и на Киев. Сообщалось об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения для ударов.

Кроме того, в Черниговской области из-за атаки "Шахедов" в Бахмаче под вражеским ударом оказалась гражданская инфраструктура.

Добавим, что в Киеве объявляли воздушную тревогу уже дважды. В столице она длилась во второй раз примерно двадцать минут. А вот в Киевской области, куда направлялись вражеские дроны-камикадзе, она продолжается до сих пор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Взрыв
NEWS
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
"Прорыв" в Курской области расширяется: карты боевых действий
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев