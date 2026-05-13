У Сумах біля зупинки чоловік підірвався на гранаті: що кажуть у поліції

У Сумах ввечері 13 травня поруч із зупинкоюю громадського транспорту стався вибух. З'ясувалось, що в руках у чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет, з-за чого він загинув.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила заступник начальника відділу комунікацій Нацполіції України Юлія Гірдвіліс.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини та причини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

В результаті НП чоловік загинув на місці, де наразі працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналісти та інші профільні служби.

Відомо, що сьогодні близько 21:45 до поліції надійшло повідомлення про вибух неподалік зупинки громадського транспорту у Сумах. Як з'ясувалось, у чоловіка в руках здетонував вибухонебезпечний предмет, попередньо, граната.

Попередні інциденти з гранатою

Нагадаємо, нещодавно у Житомирі у багатоквартирному будинку здетонувала бойова граната. По приїзду правоохронців стало відомо, що ніхто не постраждав.

РБК-Україна також писало, як 30 квітня чоловік кинув гранату у бік адміністративної будівлі ТЦК у Білій Церкві. Обійшлося без потерпілих.

Ще раніше у Житомирі стався вибух гранати в під’їзді житлового будинку. Унаслідок інциденту чоловік отримав численні осколкові поранення, його госпіталізували до лікарні.

Повідомлялось також і про вибух у Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок. Тоді двоє осіб загинули.