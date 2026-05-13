ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Украины Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Сумах возле остановки мужчина подорвался на гранате: что говорят в полиции

23:30 13.05.2026 Ср
2 мин
ЧП произошло вечером среды недалеко от остановки общественного транспорта
aimg Юлия Маловичко
В Сумах возле остановки мужчина подорвался на гранате: что говорят в полиции Фото: на месте ЧП работают следователи (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Сумах вечером 13 мая рядом с остановкой общественного транспорта произошел взрыв. Выяснилось, что в руках у мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет, из-за чего он погиб.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.

Читайте также: В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала прогремели взрывы: что известно

Известно, что сегодня около 21:45 в полицию поступило сообщение о взрыве недалеко от остановки общественного транспорта в Сумах. Как выяснилось, у мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, предварительно, граната.

В результате ЧП мужчина погиб на месте, где сейчас работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалисты и другие профильные службы.

Правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства и причины происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Предыдущие инциденты с гранатой

Напомним, недавно в Житомире в многоквартирном доме сдетонировала боевая граната. По приезду правоохранителей стало известно, что никто не пострадал.

РБК-Украина также писало, как 30 апреля мужчина бросил гранату в сторону административного здания ТЦК в Белой Церкви. Обошлось без пострадавших.

Еще ранее в Житомире произошел взрыв гранаты в подъезде жилого дома. В результате инцидента мужчина получил многочисленные осколочные ранения, его госпитализировали в больницу.

Сообщалось также и о взрыве в Днепровском районе Киева в квартире одной из многоэтажек. Тогда два человека погибли.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумы Взрыв
Новости
Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес