В Сумах возле остановки мужчина подорвался на гранате: что говорят в полиции
В Сумах вечером 13 мая рядом с остановкой общественного транспорта произошел взрыв. Выяснилось, что в руках у мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет, из-за чего он погиб.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.
Известно, что сегодня около 21:45 в полицию поступило сообщение о взрыве недалеко от остановки общественного транспорта в Сумах. Как выяснилось, у мужчины в руках сдетонировал взрывоопасный предмет, предварительно, граната.
В результате ЧП мужчина погиб на месте, где сейчас работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалисты и другие профильные службы.
Правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства и причины происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.
Предыдущие инциденты с гранатой
Напомним, недавно в Житомире в многоквартирном доме сдетонировала боевая граната. По приезду правоохранителей стало известно, что никто не пострадал.
РБК-Украина также писало, как 30 апреля мужчина бросил гранату в сторону административного здания ТЦК в Белой Церкви. Обошлось без пострадавших.
Еще ранее в Житомире произошел взрыв гранаты в подъезде жилого дома. В результате инцидента мужчина получил многочисленные осколочные ранения, его госпитализировали в больницу.
Сообщалось также и о взрыве в Днепровском районе Киева в квартире одной из многоэтажек. Тогда два человека погибли.