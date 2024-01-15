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У Сумах аварійні відключення електроенергії, частина міста без світла

Архівне фото: У Сумах аварійні відключення електроенергії, частина міста без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В окремих районах міста Суми сьогодні, 15 січня, сталося аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Олексія Дрозденка.

"В окремих районах міста - аварійне відключення електроенергії", - йдеться в заяві.

За його словами, енергетики працюють над усуненням проблеми. 

"За кілька годин світло з'явиться", - додав Дрозденко.

Споживання електроенергії в Україні

Нещодавно в Україні сьогодні було встановлено новий рекорд споживання електроенергії за весь опалювальний сезон. Громадян та бізнес закликали ощадливо спожити світло, що сприятиме скорішому збалансуванню роботи енергосистеми.

Так, останні кілька днів в Україні спостерігаються сильні морози. У деяких регіонах країни температура знизилася до -25 градусів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні зараз електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіки відключень. Але через негоду та попередні руйнування можливі позаштатні ситуації.

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СумиЕлектроенергія