В Україні можливі позаштатні ситуації з електроенергією. Шмигаль назвав основні причини
В Україні зараз електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіки відключень. Але через негоду та попередні руйнування можливі позаштатні ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Наостанок. Про ситуацію в енергетиці. Ми пройшли майже половину зими. Завдяки попередній підготовці та професіоналізму енергетиків пройшли успішно", - йдеться в заяві.
За його словами, 10 січня було зафіксовано рекордне споживання в енергосистемі. Енергетика країни працювала на піку можливостей і вдало склала цей іспит.
"Зараз електроенергії достатньо, щоб не застосовувати графіки відключень. Але через негоду та попередні руйнування можливі позаштатні ситуації", - додав Шмигаль.
Глава уряду ще раз закликав усіх до економії.
Рекордне споживання електроенергії під час негоди
Нещодавно в Україні сьогодні було встановлено новий рекорд споживання електроенергії за весь опалювальний сезон. Громадян та бізнес закликали ощадливо спожити світло, що сприятиме скорішому збалансуванню роботи енергосистеми.
Так, останні кілька днів в Україні спостерігаються сильні морози. У деяких регіонах країни температура знизилася до -25 градусів.
Додамо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже заявляв, що уряд вірить у міцність української енергетики та що відключення не плануються, але при цьому готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій.
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