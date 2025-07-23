Сукня на тонких бретельках - головний тренд літа 2025: як її носять українські зірки

Яку сукню вибрала Ірина Федишин

Популярна українська співачка відпочиває з родиною в Іспанії. Для стильного образу вона вибрала сукню, яка підкреслює її фігуру.

Сукня

Артистка показала образ із яскраво-червоною сукнею в довжині міді на тонких бретелях. Сукня має приталений крій з невеликими збірками з боків, які додають текстури.

Ірина Федишин показала сукню на літо 2025 (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Взуття

Доповнити лук вона вирішила білими кросівками на плоскій підошві, що створює цікавий контраст між елегантною сукнею і спортивним взуттям, надаючи образу невимушеності та комфорту.

Аксесуари:

сонцезахисні окуляри "котяче око" з темними лінзами, які надають образу гламуру

золотисті сережки-кільця, що доповнюють літній, легкий образ

тонкий золотистий ланцюжок на шиї.

Образ виглядає дуже яскравим і літнім. Поєднання елегантної червоної сукні та білих кросівок є сучасним трендом, що символізує комфорт і стиль.

Такий стиль можна охарактеризувати як сучасний повсякденний (casual) з елементами спортивного шику та літнього гламуру.

Ірина Федишин показала модну сукню (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Який "лук" вибрала Юлія Яцечко (Юла)

Дружина відомого телеведучого Анатолія Анатоліча, піарниця Юла вибрала сукню на бретельках для святкування свого дня народження.

Сукня

Дружина Анатоліча обрала обтислу сукню тілесного кольору на тонких бретелях. Сукня має просту, але елегантну форму, що підкреслює фігуру.

Довжина сукні вище коліна - це підкреслює стрункі ноги.

Дружина Анатоліча показала модний лук (фото: instagram.com/yulattt)

Взуття

Босоніжки на високих підборах золотистого кольору. Вони мають тонкі ремінці та відкритий носок, що додає елегантності та подовжує силует ніг.

Анатолій Анатоліч із дружиною (фото: instagram.com/yulattt)

Аксесуари:

широке золотисте намисто-чокер, що є центральним акцентом образу

золотистий браслет

каблучка.

Коротка відверта сукня в нейтральному кольорі в поєднанні із золотими аксесуарами та босоніжками на високих підборах створює витончений і гламурний вигляд.

Така сукня підкреслює фігуру, створюючи чарівний і спокусливий образ.

Нейтральний, нюдовий колір сукні часто використовується в елегантних і мінімалістичних образах, дозволяючи аксесуарам виходити на перший план.

Юла в модній сукні (фото: instagram.com/yulattt)