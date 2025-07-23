Платье на тонких бретельках - главный тренд лета 2025: как его носят украинские звезды

Какое платье выбрала Ирина Федишин

Популярная украинская певица отдыхает с семьей в Испании. Для стильного образа она выбрала платье, которое подчеркивает ее фигуру.

Платье

Артистка показала образ з ярко-красным платьем в длине миди на тонких бретелях. Платье имеет приталенный крой с небольшими сборками по бокам, которые добавляют текстуры.

Ирина Федишин показала платье на лето 2025 (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Обувь

Дополнить лук она решила белыми кроссовками на плоской подошве, что создает интересный контраст между элегантным платьем и спортивной обувью, придавая образу непринужденности и комфорта.

Аксессуары:

солнцезащитные очки "кошачий глаз" с темными линзами, которые придают образу гламура

золотистые серьги-кольца, дополняющие летний, легкий образ

тонкая золотистая цепочка на шее.

Образ выглядит очень ярким и летним. Сочетание элегантного красного платья и белых кроссовок является современным трендом, что символизирует комфорт и стиль.

Такой стиль можно охарактеризовать как современный повседневный (casual) с элементами спортивного шика и летнего гламура.

Ирина Федишин показала модное платье (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Какой "лук" выбрала Юлия Яцечко (Юла)

Супруга известного телеведущего Анатолия Анатолича, пиарщица Юла выбрала платье на бретельках для празднования своего дня рождения.

Платье

Жена Анатолича выбрала облегающее платье телесного цвета на тонких бретелях. Платье имеет простую, но элегантную форму, подчеркивающую фигуру.

Длина платья выше колена - это подчеркивает стройные ноги.

Жена Анатолича показала модный лук (фото: instagram.com/yulattt)

Обувь

Босоножки на высоком каблуке золотистого цвета. Они имеют тонкие ремешки и открытый носок, что придает элегантности и удлиняет силуэт ног.

Анатолий Анатолич с женой (фото: instagram.com/yulattt)

Аксессуары:

широкое золотистое ожерелье-чокер, являющееся центральным акцентом образа

золотистый браслет

кольцо.

Короткое облегающее платье в нейтральном цвете в сочетании с золотыми аксессуарами и босоножками на высоком каблуке создает утонченный и гламурный вид.

Такое платье подчеркивает фигуру, создавая обаятельный и соблазнительный образ.

Нейтральный, нюдовый цвет платья часто используется в элегантных и минималистических образах, позволяя аксессуарам выходить на первый план.

Юла в модном платье (фото: instagram.com/yulattt)