Як виглядають наймодніші джинси на літо: Настя Каменських задає тренди

Українська співачка Настя Каменських продемонструвала, які джинси в моді влітку 2025. У новому образі зірка поєднала актуальний фасон деніму з незвичайним верхом.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Каменських

Джинси

Артистка обрала широкі джинси з високою посадкою зі світло-блакитного деніму. Особливістю цих джинсів є асиметричний крій пояса, який створює цікавий акцент. Штани вільного крою надають образу невимушеності та комфорту.

Топ

Доповнити повсякденний лук Настя Каменських вирішила бежевим топом з асиметричним декором спереду. Він має обтислий крій, підкреслюючи талію.

Каменських показала трендові джинси (скриншот)

Взуття

Цікавим акцентом в образі є бордові туфлі-човники на високих підборах, які візуально подовжують ноги й завершують образ.

Сережки

Образ співачки досить лаконічний - вона вибрала як аксесуар великі круглі сережки золотистого кольору, що гармонійно поєднуються з тоном шкіри й волосся.

Образ поєднує в собі трендові елементи: асиметричний топ, широкі джинси з цікавим кроєм і яскраві туфлі. Він має сучасний, стильний і невимушений вигляд, підкреслюючи індивідуальність і гарний смак.

Настя Каменських показала тренди літа (скриншот)

Чому джинси з асиметричним поясом у трендах-2025

Нова інтерпретація класики

Асиметричний пояс - це спосіб оновити звичні джинси без радикальних змін. Дизайнери додають родзинку в базову річ, не жертвуючи зручністю.

Візуальна корекція фігури

Такий крій створює ефект вужчої талії, подовжує ноги та надає силуету динаміки. Це особливо актуально в епоху боді-позитиву та індивідуального підходу до моди.

Зумери диктують тренди

Молоді покоління обожнюють нестандартні деталі та речі з характером. Асиметрія - це про експерименти, сміливість і самовираження, чого зараз чекають від моди.

Вписуються в естетику 2025 року

Тренди цього року - мікс спонтанності й продуманого хаосу. Асиметричні пояси відмінно вписуються в естетику effortless chic і deconstructed fashion.