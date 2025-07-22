Як виглядають наймодніші джинси на літо: Настя Каменських задає тренди
Українська співачка Настя Каменських продемонструвала, які джинси в моді влітку 2025. У новому образі зірка поєднала актуальний фасон деніму з незвичайним верхом.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Який "лук" вибрала Каменських
Джинси
Артистка обрала широкі джинси з високою посадкою зі світло-блакитного деніму. Особливістю цих джинсів є асиметричний крій пояса, який створює цікавий акцент. Штани вільного крою надають образу невимушеності та комфорту.
Топ
Доповнити повсякденний лук Настя Каменських вирішила бежевим топом з асиметричним декором спереду. Він має обтислий крій, підкреслюючи талію.
Каменських показала трендові джинси (скриншот)
Взуття
Цікавим акцентом в образі є бордові туфлі-човники на високих підборах, які візуально подовжують ноги й завершують образ.
Сережки
Образ співачки досить лаконічний - вона вибрала як аксесуар великі круглі сережки золотистого кольору, що гармонійно поєднуються з тоном шкіри й волосся.
Образ поєднує в собі трендові елементи: асиметричний топ, широкі джинси з цікавим кроєм і яскраві туфлі. Він має сучасний, стильний і невимушений вигляд, підкреслюючи індивідуальність і гарний смак.
Настя Каменських показала тренди літа (скриншот)
Чому джинси з асиметричним поясом у трендах-2025
Нова інтерпретація класики
Асиметричний пояс - це спосіб оновити звичні джинси без радикальних змін. Дизайнери додають родзинку в базову річ, не жертвуючи зручністю.
Візуальна корекція фігури
Такий крій створює ефект вужчої талії, подовжує ноги та надає силуету динаміки. Це особливо актуально в епоху боді-позитиву та індивідуального підходу до моди.
Зумери диктують тренди
Молоді покоління обожнюють нестандартні деталі та речі з характером. Асиметрія - це про експерименти, сміливість і самовираження, чого зараз чекають від моди.
Вписуються в естетику 2025 року
Тренди цього року - мікс спонтанності й продуманого хаосу. Асиметричні пояси відмінно вписуються в естетику effortless chic і deconstructed fashion.
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