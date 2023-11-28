ЗСУ просунулися на південь від Роботиного: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Зокрема, ЗСУ просунулися на південь від Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

27 листопада російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили.

Український Генштаб повідомив про невдалі штурми росіян поблизу Петропавлівки, Синьківки, Новоселівського, Тернів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісництві (на південний захід від Кремінної).

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що російські війська атакують українські позиції вздовж лінії Куп'янськ-Кремінна.

Російські джерела стверджували, що 27 листопада українські сили здійснили обмежені контратаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, в районі Куп’янська біля Синьківки та Іванівки.

Бої у Донецькій області

27 листопада українські сили продовжували наземні атаки на південь від Бахмута.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили понад 26 російських атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують спроби вибити українські війська з позицій у Кліщіївці та активізували використання ударних безпілотників на Бахмутському напрямку.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські війська продовжують контролювати домінуючі тактичні висоти поблизу Кліщіївки, а околиці населеного пункту нібито є спірною "сірою зоною".

Російські війська здійснили наземні атаки на північний захід від Горлівки 27 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили штурм на схід від Південного.

Російський блогер стверджував, що російські сили намагаються просунутися поблизу Майорського (10 км на північний захід від Горлівки) і що в цьому районі тривають бої.

27 листопада російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки, але жодного підтвердженого наступу не зробили. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили понад 30 російських атак на схід від Новобахмутівки; на північний схід від Бердичі; на південь від Новокалинового і Тоненького; поблизу Степового, Авдіївки, Сіверного, Первомайського.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська продовжували наземні атаки групами чисельністю від 10 до 20 осіб кожна.

Штупун розповів, що російські війська атакують у шести напрямках у районі Авдіївки, і що тривають важкі бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу та промислової зони.

Стверджується, що погані погодні умови в районі Авдіївки значно зменшили вогонь російської артилерії та використання безпілотників, але авіація РФ все ще діє в цьому районі.

Російські джерела стверджували, що 27 листопада українські сили успішно контратакували під Авдіївкою. Російський військовий блогер заявив, що українські сили вдало контратакували поблизу Степового.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили також відбили понад дев'ять російських штурмів поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Російське джерело стверджує, що негода сповільнила наступ РФ у районі Старомайорського, а лінія фронту не змінилася.

27 листопада українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області і просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що українські сили незначно просувалися на південь від Роботиного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки біля Роботиного та на захід від Вербового.

Представники України та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що російські війська обстрілюють артилерією та ракетами з позицій на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) або поблизу неї.

2 6 листопада МАГАТЕ повідомило, що контингент МАГАТЕ на ЗАЕС чув "характерний звук" запуску з РСЗВ кількох ракет, які, здавалося, були випущені близько до станції.

Енергоатом повідомив, що російські сили використовують ЗАЕС як вогневу позицію. І SW неодноразово повідомляв про триваючу мілітаризацію Росією ЗАЕС, включаючи зображення та відео з літа 2022 року, які підтверджують, що російські сили розгорнули військову техніку на території станції.