Майже 900 окупантів, три танки та три ББМ. Нові втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 28 листопада, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 326 440 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та три ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 326 440 (+860) осіб ліквідовано;
- танків – 5523 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 10 285 (+3) од.;
- артилерійських систем – 7876 (+1) од.;
- РСЗВ - 907 од.;
- засоби ППО – 597 од.;
- літаків – 323 од.;
- вертольотів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 од.;
- крилаті ракети – 1565 од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) од.;
- спеціальна техніка - 1113 од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Зокрема, як пишуть в ранковому звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Зокрема, ЗСУ просунулися на південь від Роботиного.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.