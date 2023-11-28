Майже 900 окупантів, три танки та три ББМ. Нові втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 28 листопада, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 326 440 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та три ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.11.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 326 440 (+860) осіб ліквідовано;

танків – 5523 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 10 285 (+3) од.;

артилерійських систем – 7876 (+1) од.;

РСЗВ - 907 од.;

засоби ППО – 597 од.;

літаків – 323 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 од.;

крилаті ракети – 1565 од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) од.;

спеціальна техніка - 1113 од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Зокрема, як пишуть в ранковому звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Зокрема, ЗСУ просунулися на південь від Роботиного.