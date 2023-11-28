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Майже 900 окупантів, три танки та три ББМ. Нові втрати РФ в Україні

Україна, Вівторок 28 листопада 2023 08:21
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Майже 900 окупантів, три танки та три ББМ. Нові втрати РФ в Україні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 28 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 28 листопада, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 326 440 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та три ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 326 440 (+860) осіб ліквідовано;
  • танків – 5523 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 10 285 (+3) од.;
  • артилерійських систем – 7876 (+1) од.;
  • РСЗВ - 907 од.;
  • засоби ППО – 597 од.;
  • літаків – 323 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 од.;
  • крилаті ракети – 1565 од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) од.;
  • спеціальна техніка - 1113 од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Зокрема, як пишуть в ранковому звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Зокрема, ЗСУ просунулися на південь від Роботиного.

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