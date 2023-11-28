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Бійці ССО навели вогонь по російській артустановці "Акація". Знищена одним ударом

Україна, Вівторок 28 листопада 2023 09:20
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Бійці ССО навели вогонь по російській артустановці "Акація". Знищена одним ударом Фото: бійці ССО навели вогонь по російській артустановці "Акація" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На півдні українські війська знищили російську артилерійську установку 2С3 "Акація". Після її виявлення бійцями Сил спеціальних операцій (СЗГ), ЗСУ вистачило одного удару, щоб перетворити її на металобрухт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій (ССО).

"Оператори 73-го морського центру ССО на південному операційному напрямку виявили та ідентифікували замасковану ворожу самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", - йдеться в повідомленні.

Виявивши зброю, воїни ССО оперативно передали координати одному з артилерійських підрозділів Сил оборони та скоригували вогонь.

"Точним пострілом техніку противника знищено вщент", - констатують спецпризначенці.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 28 листопада, становлять 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 326 440 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та три ББМ.

При цьому, за минулий тиждень, з 20 по 26 листопада, українські військові ліквідували 6260 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити 146 БПЛА, 130 артсистем та 78 танків.

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