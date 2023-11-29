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Сухопутные войска показали видео "охоты" штурмовиков на оккупантов

Среда 29 ноября 2023 16:17
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Сухопутные войска показали видео "охоты" штурмовиков на оккупантов Иллюстративное фото: сухопутные войска показали видео "охоты" штурмовиков на оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику и самих оккупантов. На этот раз по их позициям были сброшены взрывные устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска.

Как рассказали в Сухопутных войсках, авторами видео являются пилоты дронов 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБр "Эдельвейс".

Военные устроили охоту на живую силу противника с помощью дронов. Они выследили оккупантов на их позициях и сбросили на них взрывчатку.

Силы обороны Украины уничтожают оккупантов

Потери России в войне в Украине к утру среды, 29 ноября, составили 1140 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 327 580 военных.

Также на юге украинские войска уничтожили российскую артиллерийскую установку 2С3 "Акация". После ее обнаружения бойцами Сил специальных операций ВСУ хватило одного удара, чтобы превратить ее в металлолом.

ВСУ продолжают ведение наступательных операций в Мелитопольском направлении в Запорожской области. В частности, ВСУ продвинулись к югу от Роботиного.

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