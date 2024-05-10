Сухопутные войска показали серию удачных ударов по силам врага на фронте (видео)

Украинские защитники провели серию успешных атак беспилотниками по технике и живой силе окупантов в горячих точках фронта. Соответствующее видео они опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram .

"Сезон охоты на оккупантов в самом разгаре. "Выговцы" ежедневно неустанно поражают все, что у врага передвигается, и все, что пытается спрятаться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео показана работа 58-й отдельной мотопехотной бригады им. Ивана Выговского.

Уничтожение войск РФ

Напомним, вчера сообщалось, что украинским защитникам удалось уничтожить тяжелую вражескую технику при попытке оккупантов пойти в наступление. Свою работу они показали на видео.

Также мы сообщали, что Сухопутные войска Украины показали, как удачно атаковали колонну наступающих танков РФ.

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