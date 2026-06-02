ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сухо й тепло, але не всюди: чого чекати від погоди в Україні сьогодні

09:30 02.06.2026 Вт
1 хв
Де сьогодні чекати на дощі?
aimg Валерія Абабіна
Сухо й тепло, але не всюди: чого чекати від погоди в Україні сьогодні Фото: Яка погода сьогодні буде в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

Україні 2 червня переважатиме суха погода, лише на заході та південному заході країни в зоні впливу атмосферного фронту пройдуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також: Не просто карти чи слова: в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і прогнози

Де чекати дощів

В Україні очікується мінлива хмарність. На заході та південному заході країни прогнозують помірні дощі, на Закарпатті та Одещині місцями вони будуть значними. На решті території опадів не буде.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 8-13°, вдень - 18-23°.

Рівень води в річках підніметься

Через очікувані опади, місцями значні, 2-3 червня в Укргідрометцентрі прогнозують підняття рівнів води на річках басейну Дністра, а також на річках суббасейнів Прута та Сірету.

Очікуване підвищення - на 0,2-0,8 метра над поточними рівнями.

Зростання рівнів очікують у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що травень 2026 року в Києві виявився теплішим за норму - середньомісячна температура повітря склала 16,3°С, і місяць оновив деякі історичні максимуми.

За попереднім прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, середня температура у червні 2026 року очікується в межах кліматичної норми (80-120%).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Погода в Україні Погода на день
Новини
Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра
Постраждалі, жертви та зруйновані будинки з лікарнею: все про обстріл Києва, Харкова і Дніпра
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни