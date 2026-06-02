Сухо и тепло, но не везде: чего ждать от погоды в Украине сегодня

09:30 02.06.2026 Вт
1 мин
Где сегодня ждать дождей?
aimg Валерия Абабина
Сухо и тепло, но не везде: чего ждать от погоды в Украине сегодня Фото: Какая погода сегодня будет в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине 2 июня будет преобладать сухая погода, лишь на западе и юго-западе страны в зоне влияния атмосферного фронта пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где ждать дождей

В Украине ожидается переменная облачность. На западе и юго-западе страны прогнозируют умеренные дожди, на Закарпатье и Одесской области местами они будут значительными. На остальной территории осадков не будет.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем - 18-23°.

Уровень воды в реках поднимется

Из-за ожидаемых осадков, местами значительных, 2-3 июня в Укргидрометцентре прогнозируют поднятие уровней воды на реках бассейна Днестра, а также на реках суббассейнов Прута и Сирета.

Ожидаемое повышение - на 0,2-0,8 метра над текущими уровнями.

Рост уровней ожидается воЛьвовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что май 2026 года в Киеве оказался теплее нормы - среднемесячная температура воздуха составила 16,3°С, и месяц обновил некоторые исторические максимумы.

По предварительному прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, средняя температура в июне 2026 года ожидается в пределах климатической нормы (80-120%).

