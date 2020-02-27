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Сухо только на востоке: прогноз на сегодня

Новости » Общество     27.02.2020 - 08:00
Сухо только на востоке: прогноз на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве ожидается дождь, днем до +7

В четверг, 27 февраля, погода в Украине будет преимущественно дождливой, сухо только в восточных областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

По данным украинских синоптиков, сегодня осадки обойдут только Донецкую, Луганскую и Запорожскую области, на остальной территории ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха в западных и северных областях будет колебаться от +4 до +8 градусов. В центре, на востоке и юге днем термометры покажут от +8 до +14.

Ночью температура будет колебаться от +2 до +5 градусов, в южных областях до +7.

Сухо только на востоке: прогноз на сегодня

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха днем в Киеве будет колебаться от +5 до +7. Ночью термометры в столице покажут от +3 до +5. Ожидается северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду.

Сухо только на востоке: прогноз на сегодня

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильных порывах ветра в некоторых регионах Украины сегодня, 27 февраля. В восточных и южных областях был объявлен первый уровень опасности. Прогнозируют порывы ветра до 20 м/сек.

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