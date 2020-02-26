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В Украине объявили штормовое предупреждение из-за порывов ветра

Новости » Общество     26.02.2020 - 15:42
В Украине объявили штормовое предупреждение из-за порывов ветра
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ожидаются порывы ветра до 20 м/с

Погода в Украине ухудшится завтра, 27 февраля, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу украинских синоптиков, завтра в южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В связи с непогодой был объявлен первый уровень опасности.

Напомним, 25 февраля западные и южные области охватила непогода. В результате неблагоприятных погодных условий погиб один человек. В городах Херсон, Кропивницкий, Ивано-Франковск и Запорожье зафиксировано травмирование жителей.

Как писало РБК-Украина, в Николаевской области в результате непогоды были повреждены 257 жилых домов и более 200 объектов социальной инфраструктуры. В частности, от непогоды пострадали более 40 учреждений образования и 11 учреждений здравоохранения.

Также сообщалось, что 24 февраля в Кировоградской области из центральной районной больницы сильный ветер сорвал часть кровли. Никто в результате происшествия не пострадал, однако доступ к зданию ограничили.

Кроме того, синоптики предупреждали о штормовом ветре, а также значительном дожде и мокром снеге в Карпатах 26 февраля. На высокогорье Карпат ожидался штормовой ветер 25-30 м/сек. На остальной части Карпат прогнозировали порывы ветра 15-20 м/сек.

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