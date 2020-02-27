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Сухо лише на сході: прогноз на сьогодні

Новини » Суспільство     27.02.2020 - 08:00
Сухо лише на сході: прогноз на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується дощ, вдень до +7

У четвер, 27 лютого, погода в Україні переважно буде дощовою, сухо лише у східних областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх регіонах

За даними українських синоптиків, сьогодні опади оминуть лише Донецьку, Луганську та Запорізьку області, на решті території очікуються невеликі дощі. Температура повітря у західних та північних областях коливатиметься від +4 до +8 градусів. У центрі, на сході та півдні вдень термометри покажуть від +8 до +14.

Вночі температура коливатиметься від +2 до +5 градусів, у південних областях до +7.

Сухо лише на сході: прогноз на сьогодні

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні прогнозують невеликий дощ. Температура повітря вдень у Києві коливатиметься від +5 до +7. Вночі термометри у столиці покажуть від +3 до +5. Очікується північно-західний вітер, 7-12 метрів на секунду.

Сухо лише на сході: прогноз на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сильні пориви вітру в деяких регіонах України сьогодні, 27 лютого. У східних та південних областях було оголошено перший рівень небезпечності. Прогнозують пориви вітру до 20 м/с.

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