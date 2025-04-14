UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Сухо і сонячно майже скрізь: де сьогодні в Україні пройдуть дощі

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 14 квітня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 14 квітня, в Україні майже всюди буде сухо та сонячно. Дощі очікуються лише в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці та вдень на крайньому заході країни невеликий дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с", - кажуть синоптики.

Температура вдень 13-18° тепла, в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вдень 13-18° тепла, у Києві вдень 15-17° тепла.

Погода в Україні 14 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Близько тижня в Україні трималася дуже холодна погода. Вночі фіксувалися заморозки, а в кількох регіонах випав сніг.

Синоптики попереджали, що потепління прийде в Україну з Вербної неділі, 13 квітня. Так і сталося.

Зазначимо, що загалом, прогнозуючи погоду на квітень 2025 в Україні, синоптики попереджали, що погода цього місяця буде теплішою, ніж зазвичай.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день