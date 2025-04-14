Сухо і сонячно майже скрізь: де сьогодні в Україні пройдуть дощі

Погода в Україні

Близько тижня в Україні трималася дуже холодна погода. Вночі фіксувалися заморозки, а в кількох регіонах випав сніг.

Синоптики попереджали, що потепління прийде в Україну з Вербної неділі, 13 квітня. Так і сталося.

Зазначимо, що загалом, прогнозуючи погоду на квітень 2025 в Україні, синоптики попереджали, що погода цього місяця буде теплішою, ніж зазвичай.

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