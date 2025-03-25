Потеплішає майже на 10 градусів: Укргідрометцентр дав прогноз на квітень

У квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 10-13 тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

Таким чином, в березні буде на 6-9 градусів тепліше, ніж в березні, в якому Укргідрометцентр очікував 1-7 градусів тепла.

Місячна кількість опадів очікується 30-52 мм (в Карпатах місцями 60-89 мм), що в межах норми.

Кліматична характеристика квітня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у квітні середня місячна температура повітря становить 7-11 градусів тепла, в гірських районах 2-6 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря - 6-16 градусів морозу, в Карпатах, Чернігівській, Сумській та Харківській областях 17-22 градусів морозу, у Львівській області та на крайньому півдні країни місцями 3-5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря становить 26-33 градусів тепла, в гірських районах 21-22 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-62 мм, в більшості районів Закарпаття та в Карпатах 65-84 мм (на високогір’ї 102-117 мм).

Погода в Києві

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

Метеорологічна весна в Києві розпочалася 28 лютого. Метеорологічна зима виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 рр., коли вона взагалі не наступала. Вона розпочалась 4 лютого і закінчилась 27 лютого, тривала 24 дні, що на 68 днів менше за середні багаторічні показники.