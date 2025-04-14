Сухо и солнечно почти везде: где сегодня в Украине пройдут дожди

Погода в Украине

Около недели в Украине держалась очень холодная погода. Ночью фиксировались замрозки, а в нескольких регионах выпал снег.

Синоптики предупреждали, что потепление придет в Украину с Вербного воскресенья, 13 апреля. Так и случилось.

Отметим, что в общей сложности, прогнозируя погоду на апрель 2025 в Украине, синоптики предупреждали, что погода в этом месяце будет теплее обычного.

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