Сухо і сонячно майже скрізь: де сьогодні в Україні пройдуть дощі

Сьогодні, 14 квітня, в Україні майже всюди буде сухо та сонячно. Дощі очікуються лише в кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вдень 13-18° тепла, у Києві вдень 15-17° тепла. Погода в Україні 14 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Температура вдень 13-18° тепла, в Карпатах та на узбережжі морів 8-13°.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вранці та вдень на крайньому заході країни невеликий дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с", - кажуть синоптики.

Погода в Україні

Близько тижня в Україні трималася дуже холодна погода. Вночі фіксувалися заморозки, а в кількох регіонах випав сніг.

Синоптики попереджали, що потепління прийде в Україну з Вербної неділі, 13 квітня. Так і сталося.

Зазначимо, що загалом, прогнозуючи погоду на квітень 2025 в Україні, синоптики попереджали, що погода цього місяця буде теплішою, ніж зазвичай.

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