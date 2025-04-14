Сухо и солнечно почти везде: где сегодня в Украине пройдут дожди
Сегодня, 14 апреля, в Украине почти везде будет сухо и солнечно. Дожди ожидаются лишь в нескольких областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"Переменная облачность. Без осадков, лишь утром и днем на крайнем западе страны небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с", - говорят синоптики.
Температура днем 13-18° тепла, в Карпатах и на побережье морей 8-13°.
Погода в Киеве и области
Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура днем 13-18° тепла, в Киеве днем 15-17° тепла.
Погода в Украине 14 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Около недели в Украине держалась очень холодная погода. Ночью фиксировались замрозки, а в нескольких регионах выпал снег.
Синоптики предупреждали, что потепление придет в Украину с Вербного воскресенья, 13 апреля. Так и случилось.
Отметим, что в общей сложности, прогнозируя погоду на апрель 2025 в Украине, синоптики предупреждали, что погода в этом месяце будет теплее обычного.
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