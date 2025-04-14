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Сухо и солнечно почти везде: где сегодня в Украине пройдут дожди

Украина, Понедельник 14 апреля 2025 07:00
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Сухо и солнечно почти везде: где сегодня в Украине пройдут дожди Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 14 апреля в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 апреля, в Украине почти везде будет сухо и солнечно. Дожди ожидаются лишь в нескольких областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Переменная облачность. Без осадков, лишь утром и днем на крайнем западе страны небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с", - говорят синоптики.

Температура днем 13-18° тепла, в Карпатах и на побережье морей 8-13°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура днем 13-18° тепла, в Киеве днем 15-17° тепла.
Сухо и солнечно почти везде: где сегодня в Украине пройдут дожди
Погода в Украине 14 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Около недели в Украине держалась очень холодная погода. Ночью фиксировались замрозки, а в нескольких регионах выпал снег.

Синоптики предупреждали, что потепление придет в Украину с Вербного воскресенья, 13 апреля. Так и случилось.

Отметим, что в общей сложности, прогнозируя погоду на апрель 2025 в Украине, синоптики предупреждали, что погода в этом месяце будет теплее обычного.

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