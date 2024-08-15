Суджа під контролем України та підозра для голови АМКУ: новини за 14 серпня

Українські захисники встановили контроль над містом Суджа Курської області. Тим часом голові Антимонопольного комітету України повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

Більш детально про те, що сталося у середу, 14 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

Сили оборони завершили пошук та знищення противника в Суджі, - Сирський

Сили оборони України завершили пошук та знищення противника в Суджі Курської області, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також він додав, що українські військові з початку доби просунулися у прикордонних районах РФ.

Голову Антимонопольного комітету Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні

Голові Антимонопольного комітету повідомили про підозру у незаконному збагаченні більш ніж на 56 млн гривень.

Правоохоронці не вказують ім'я фігуранта. Проте, за даними джерела РБК-Україна, підозру оголосили Павлу Кириленко - чинному голові Антимонопольного комітету України та колишньому начальнику Донецької обласної військової адміністрації.

Росіяни атакували два енергооб'єкти в Україні

Російські окупанти вночі та вранці 14 серпня обстріляли два енергооб'єкти в Україні. Були атаковані об'єкти на півночі та півдні.

Внаслідок ворожої атаки знеструмлення споживачів не було.

Наймасштабніша атака. Україна вночі вдарила по 4 російських аеродромах, - джерело

Україна влаштувала наймасштабнішу атаку на аеродроми Росії за час війни. Під ударом опинилися аеродроми "Воронеж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ", повідомили джерела РБК-Україна.

Співрозмовники підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоби ворог не міг використати ці аеродроми для ударів КАБ по лінії фронту та українських містах.

Зеленський зібрав нараду щодо Курської області: обговорювали створення військових комендатур

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області Росії.

Як зазначив глава держави, під час наради обговорили ключові питання - безпеку, гуманітарну допомогу, створення за потреби військових комендатур.

Росіяни відправили курсантів на війну проти України, - АТЕШ

Курсантів російських військових вишів відправили до Херсонської області "для здобуття бойового досвіду", пише АТЕШ.

Кількість курсантів у зоні бойових дій збільшиться, оскільки у Росії планують зробити наявність бойового досвіду обов'язковою умовою для випускників військових училищ.