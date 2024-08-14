Росіяни атакували два енергооб'єкти в Україні
Російські окупанти вночі та вранці 14 серпня обстріляли два енергооб'єкти в Україні. Були атаковані об'єкти на півночі та півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначається, вночі російські дрони атакували енергооб’єкт у північному регіоні. Знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області. Станом на ранок всі споживачі вже зі світлом.
Крім того, сьогодні зранку росіяни обстріляли енергооб’єкт "Укренерго" у південному регіоні.
Внаслідок ворожої атаки знеструмлення споживачів не було. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
"Укренерго" також повідомляє, що станом на 9:30 14 серпня споживання менше на 1%, ніж вчора у цей же час. Це зумовлено похолоданням вночі.
Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 492 населені пункти в Україні.
Обстріл України 14 серпня
Цієї ночі російські війська випустили по Україні 23 дрони-камікдазе. Пуски були з декількох напрямків - Чауда (Крим), Єйськ та Курськ (РФ). Також окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами типу Х-59/69.
Сили протиповітряної оборони знищили 17 "Шахедів". ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській областях.
Відомо, що у двох областях України вночі були атаковані інфраструктурні об'єкти. Йдеться про Чернігівську та Житомирську області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.