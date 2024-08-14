Наймасштабніша атака. Україна вночі вдарила по 4 російським аеродромам, - джерела
Україна здійснила наймасштабнішу атаку на аеродроми Росії за час війни. Під ударом опинилися летовища "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" та "Борисоглебск".
Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.
Як розповіли співрозмовники виданню, далекобійні дрони СБУ та Сил оборони (ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну.
"Гучна ніч" сьогодні була на летовищах "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" та "Борисоглебск". Джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, аби ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.
Тим часом так звані російські воєнкори в соцмережах вже жаліються, що удар був результативним, і що російська ППО не змогла захистити ці об‘єкти. Місцеві Телеграм-канали пишуть про 10 вибухів на аеродромі "Саваслейка", звідки регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.
"СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим "пташкам", - додало поінформоване джерело.
Атака на аеродроми РФ 14 серпня
Нагадаємо, що цієї ночі Росію масовано атакували безпілотники. Попри те, що Міноборони РФ звітувало про так зване "знищення" 117 дронів у восьми областях країни-агресора, так звані російські воєнкори писали про одразу три російські аеродроми, які були під ударом.
Серед них "Саваслейка", звідки часто злітають МіГ-31К, які є потенційними носіями аеробалістичної ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українським засобам ППО важко перехопити. Експерти DefenseExpress вже звернули увагу, що на атакованій "Саваслейці" було лише формальне ППО, а літаки стояли просто неба, втім, навіть просто знищення запасів палива - вже є дуже критичним.
Також росіяни скаржилися на пожежу в районі аеродрому "Балтимор" та писали про атаку на летовище "Борисоглебск". При цьому про сьогоднішню нічну атаку на аеродром "Курськ" до цього часу не було відомо.
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