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Судью оккупационной власти Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Новости » Общество     22.01.2020 - 11:58
Судью оккупационной власти Крыма приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Судья содействовал России в оккупационной деятельности в Крыму

Святошинский районный суд Киева по публичному обвинению Офиса генерального прокурора приговорил судью Красногвардейского районного суда АР Крым к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Сообщается, что судья Красногвардейского райсуда в марте-ноябре 2014 года принимал участие в оккупационной деятельности Российской Федерации в Крыму.

"Гражданин Украины обеспечивал становления и укрепления оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым. Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого "Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что на данный момент в суде рассматривается более 100 дел по фактам госизмены судей.

Ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины начала 69 дел по факту шпионажа и госизмены за первые сто дней работы на должности главы СБУ Ивана Баканова. Судебные решения уже есть по 9 делам.

Также сообщалось, что в декабре суд огласил приговор бывшему депутату Верховной рады Автономной Республики Крым за совершение государственной измены. Его приговорили к 14 годам лишения свободы.

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