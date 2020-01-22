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Суддю окупаційної влади Криму приговорив до 12 років в'язниці за держзраду

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 11:58
Суддю окупаційної влади Криму приговорив до 12 років в'язниці за держзраду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суддя сприяв Росії в окупаційній діяльності в Криму

Святошинський районний суд Києва за публічним звинуваченням Офісу генерального прокурора приговорив суддю Красногвардійського районного суду АР Крим до 12 років ув'язнення за державну зраду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що суддя Красногвардійського райсуду у березні-листопаді 2014 року брав участь в окупаційній діяльності Російської Федерації в Криму.

"Громадянин України забезпечував становлення і зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в утворенні і функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим. Крім того, він, будучи призначеним на посаду судді так званого "Червоногвардійського районного суду Республіки Крим Російської Федерації", виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Наголошується, що на даний момент у суді розглядається більше 100 справ за фактами держзради суддів.

Раніше РБК-Україна писало, що Служба безпеки України почала 69 справ за фактом шпигунства і держзради за перші сто днів роботи на посаді голови СБУ Івана Баканова. Судові рішення вже є по 9 справах.

Також повідомлялося, що в грудні суд оголосив вирок колишньому депутату Верховної ради Автономної Республіки Крим за вчинення державної зради. Його засудили до 14 років позбавлення волі.

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