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СБУ открыла почти 70 производств из-за шпионажа и госизмены

Новости » Общество     12.12.2019 - 17:57
СБУ открыла почти 70 производств из-за шпионажа и госизмены
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Судебные решения уже есть по 9 делам

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, сколько дел, касающихся государственной измены и шпионажа, были открыты в течение 100 дней его пребывания на посту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По словам Баканова, спецслужба начала 69 уголовных производств по линии контрразведки, касающихся разоблачения шпионов, агентов враждебных спецслужб и государственной измены. В частности, по 9 делам о госизмене уже есть решение суда.

"17 производств касаются государственной измены, а 5 - шпионажа", - уточнил он.

Руководитель СБУ уточнил, что речь идет о разоблачении агента российской ФСБ в Полтавской области и контрразведчика СБУ в Харьковской области, который собирал секретную информацию военного характера. Также Баканов вспомнил о деле бывшего заместителя министра экономики, которого подозревают в госизмене.

"Сам факт таких злоупотреблений вызывает возмущение, а в условиях войны, которую ведет наше государство, такие действия экс-чиновника недопустимы", - подчеркнул глава службы.

Напомним, ранее в СБУ сообщали о разоблачении попытки вербовки украинского военного из состава операции Объединенных сил со стороны российской ФСБ. Российские спецслужбы с помощью угроз заставили военного согласиться на негласное сотрудничество.

До этого российская ФСБ пыталась завербовать украинского полковника запаса. Его задержали во время визита в оккупированный Крым к родственникам. По заданию ФСБ, украинец должен был собирать разведданные в Запорожской области.

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