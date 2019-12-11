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Суд приговорил экс-депутата парламента Крыма до 14 лет

Новости » Общество     11.12.2019 - 15:31
Суд приговорил экс-депутата парламента Крыма до 14 лет
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Бывшего депутата обвиняют в государственной измене

Святошинский районный суд Киева во вторник, 10 декабря, огласил приговор бывшему депутату Верховной рады Автономной Республики Крым за совершение государственной измены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как сообщается, прокуратура доказала, что экс-депутат виновен в совершении действий, направленных против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. За содействие проведению подрывной деятельности против Украины бывший депутат был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы.

"Приговором суда установлено, что указанное лицо принимало участие в заседаниях ВР АР Крым, на котором было принято постановление "О независимости Крыма", согласно которому создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", а также постановление "О правопреемстве Республики Крым". Эти действия в дальнейшем привели к оккупации полуострова Крым", - отметили в ГПУ.

Кроме того, экс-депутап принимал участие во внеочередном заседании незаконо созданного органа "Государственного совета Республики Крым", чем обеспечил функционирования нелегитимного органа, и голосовал за принятие так называемой "Конституции Республики Крым".

Напомним, ранее Красноармейский горрайонный суд объявил приговор бывшему жителю Донецка за участие в террористической организации "ДНР". Мужчину приговорили к 8,5 годам заключения. Осужденный в 2018 году добровольно вступил в мотострелковую бригаду одного из армейских корпусов "ДНР".

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