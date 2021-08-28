Судья Верховного суда подал в отставку, а поставщики газа повысили тарифы: новости за 27 августа

Судья Верховного суда Николай Гусак подал в отставку, поставщики газа повысили тарифы на сентябрь, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 27 августа - в материале РБК-Украина.

Судья Верховного суда Гусак подал в отставку

Судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда Николай Гусак подал в отставку. Соответствующее заявление получил Высший совет правосудия. Вопрос отставки Гусака рассмотрят на заседании Высшего совета правосудия, которое состоится 7 сентября.

За последний год это уже пятый судья Верховного суда, который решил подать в отставку. Всего в Верховном суде работает 190 судей.

До 20 гривен за кубометр: поставщики газа повысили тарифы на сентябрь

Газоснабжающие компании обнародовали на своих сайтах месячные тарифы на газ для населения. В сентябре цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.

Месячные цены, которые компании предлагают на сентябрь, иногда достигают 20 гривен за кубометр. В частности, "Киевгазэнерджи" продает газ по 19,80 гривен за кубометр. В августе тариф этой компании был на уровне 15,76 гривен за кубометр. Высокие цены и у других поставщиков: "Черкассы газсбыт" продает газ по 16,76 гривен, "Умань газсбыт" - по 16,78 за 1 куб м. Однако большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение.

Лукашенко сделал заявление об Украине. Говорит, что не хочет рвать экономические отношения

Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной. Белорусская сторона ведет диалог с украинской. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт президента Беларуси.

По его словам, украинцы - "это наши люди", как бы "себя там не позиционировал ваш президент". Лукашенко считает, что "Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей".

Появились фото "капсульных плацкартов" от Укрзализныци: как в Японии!

Укрзализныця представила новые плацкартные вагоны после капитального ремонта. Их показали на выставке подвижного состава в Киеве.

Первая особенность новых вагонов - боковые места в этих вагонах оснастили специальной шторкой, которая позволит хоть немного уединиться. Возле каждого места теперь есть розетка и светильник. Также есть специальное отверстие для подачи свежего воздуха, что-то вроде мини-кондиционера. Также вверху установили специальный экран с кнопкой вызова проводника. Тут предусмотрено показывать скорость поезда и карта местности.

Как выглядят абсолютно новые плацкартные вагоны, в которых еще никогда не ездили пассажиры УЗ (но скоро смогут прокатиться) - смотрите в материале Styler. Отметим, что пока что это прототип поезда, решение о его введение в эксплуатацию будет приниматься позже.

Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" согласился на трансфер

"Манчестер Юнайтед" завершил переговоры с "Ювентусом" о переходе Криштиану Роналду. Нападающий возвращается в английский клуб.

Подписать нападающего "Ювентуса" хотел английский "Манчестер Сити", но клуб показал, что уже не заинтересован в трансфере Роналду. После этого переговоры о подписании Роналду начал вести "МЮ". Футбольный клуб подтвердил информацию. "Добро пожаловать домой, Криштиану", - отмечает пресс-служба клуба.

Украину накроют дожди и туман: объявлено штормовое предупреждение

В Украине в субботу, 28 августа, ухудшится погода. В пяти областях прогнозируют ливни, в половине регионов - густой туман.Так, 28 августа ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях прогнозируют значительный дождь.

Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях туман, видимость 200-500 м. Объявлен I уровень опасности, желтый.