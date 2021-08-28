Суддя Верховного суду подав у відставку, а постачальники газу підвищили тарифи: новини за 27 серпня

Суддя Верховного суду Микола Гусак подав у відставку, постачальники газу підвищили тарифи на вересень, в Україні оголошено штормове попередження. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 27 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Суддя Верховного суду Гусак подав у відставку

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Микола Гусак подав у відставку. Відповідну заяву отримала Вища рада правосуддя. Питання відставки Гусака розглянуть на засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбудеться 7 вересня.

За останній рік це вже п'ятий суддя Верховного суду, який вирішив подати у відставку.

До 20 гривень за кубометр: постачальники газу підвищили тарифи на вересень

Газопостачальні компанії оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення. У вересні ціни зросли, проте річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими.

Місячні ціни, які компанії пропонують на вересень, іноді досягають 20 гривень за кубометр. Зокрема, "Київгазенерджи" продає газ по 19,80 гривень за кубометр. У серпні тариф цієї компанії був на рівні 15,76 гривень за кубометр. Високі ціни і у інших постачальників:"Черкаси газзбут" продає газ по 16,76 гривень, "Умань газзбут"- по 16,78 за 1 куб м. Однак більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію.

Лукашенко зробив заяву про Україну. Каже, що не хоче рвати економічні відносини

Олександр Лукашенко заявив, що не хоче рвати економічні відносини з Україною. Білоруська сторона веде діалог з українською. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт президента Білорусі.

За його словами, українці - "це наші люди", як би "себе там не позиціонував ваш президент". Лукашенко вважає, що "Україна - житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею".

З'явилися фото "капсульних плацкартів" від Укрзалізниці: як в Японії!

Укрзалізниця представила нові плацкартні вагони після капітального ремонту. Їх показали на виставці рухомого складу в Києві.

Перша особливість нових вагонів - бокові місця в них оснастили спеціальною шторкою, яка дозволить хоч трохи усамітнитися. Біля кожного місця тепер є розетка і світильник. Також є спеціальний отвір для подачі свіжого повітря, щось на зразок міні-кондиціонера. Також вгорі встановили спеціальний екран з кнопкою виклику провідника. Тут передбачено показувати швидкість поїзда і карта місцевості.

Як виглядають абсолютно нові плацкартні вагони, в яких ще ніколи не їздили пасажири УЗ (але скоро зможуть покататися) - дивіться в матеріалі Styler. Зазначимо, що поки що це прототип поїзда, рішення про його введення в експлуатацію буде прийматися пізніше.

Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" погодився на трансфер

"Манчестер Юнайтед" завершив переговори з "Ювентусом" про перехід Кріштіану Роналду. Нападник повертається до англійського клубу.

Підписати нападника "Ювентуса" хотів англійський "Манчестер Сіті", але клуб показав, що вже не зацікавлений у трансфері Роналду. Після цього переговори про підписання Роналду почав вести "МЮ". Футбольний клуб підтвердив інформацію. "Ласкаво просимо додому, Кріштіану", - відзначає пресслужба клубу.

Україну накриють зливи та туман: оголошене штормове попередження

В Україні в суботу, 18 серпня, погіршиться погода. У п'яти областях прогнозують зливи, в половині регіонів - густий туман.

Так, 28 серпня вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях прогнозують значний дощ. Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, у східних та північно-східних областях туман, видимість 200-500 м. Оголошений I рівень небезпечності, жовтий.