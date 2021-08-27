Судья Верховного суда Гусак подал в отставку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня ВСП .

Вопрос отставки Гусака рассмотрят на заседании Высшего совета правосудия, которое состоится 7 сентября.

Гусак работает в Верховном суде еще с 2001 года. В 2017 году его включили в состав Первой Дисциплинарной палаты. Кроме того, с 2017 по 2019 год судья Гусак был членом Высшего совета правосудия.

За последний год это уже пятый судья Верховного суда, который решил подать в отставку. Всего в Верховном суде работает 190 судей.