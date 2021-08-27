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Лукашенко сделал заявление об Украине. Говорит, что не хочет рвать экономические отношения

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Минск, Пятница 27 августа 2021 15:27
Лукашенко сделал заявление об Украине. Говорит, что не хочет рвать экономические отношения Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной. Белорусская сторона ведет диалог с украинской.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт президента Беларуси.

По его словам, украинцы - "это наши люди", как бы "себя там не позиционировал ваш президент".

"По словам Александра Лукашенко, сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", - говорится в сообщении.

Лукашенко считает, что "Украина - житница Советского Союза, она и будет житницей".

Напомним, Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков в Белорусь.

Он также поручил силовикам закрыть каждый метр границы Беларуси.

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