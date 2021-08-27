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"Манчестер Юнайтед" подтвердил переход Роналду из "Ювентуса"

Новина українською →
Великобритания, Пятница 27 августа 2021 19:02
"Манчестер Юнайтед" подтвердил переход Роналду из "Ювентуса" Фото: "Манчестер Юнайтед" подтвердил переход Роналду из "Ювентуса" (instagram.com/cristiano)
Автор: Сергей Пышкин

Португальский футболист Криштиану Роналду вернется в свой родной "Манчестер Юнайтед". Футбольный клуб подтвердил информацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

"Добро пожаловать домой, Криштиану", - отмечает пресс-служба клуба.

Футболист подписал контракт с "Манчестером Юнайтед" до лета 2023 года. Сумма трансфера составляет около 25 млн евро.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что "Манчестер Юнайтед" завершил переговоры с "Ювентусом" относительно трансфера Криштиану Роналду.

Также РБК-Украина писало, что главный тренер "Ювентуса" подтвердил информацию о том, что Роналду желает покинуть клуб.

В частности, РБК-Украина рассказывало о том, что "Манчестер Сити" предлагал португальскому футболисту контракт с зарплатой в размере 15 млн евро ежегодно.

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Манчестер Юнайтед Роналду
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