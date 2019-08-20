Скандальный судья Вовк сложил полномочия главы ОАСК

Судья Окружного административного суда города Киева Павел Вовк сложил свои полномочия главы ОАСК. Об этом он заявил во время на заседании Высшего совета правосудия, передает РБК-Украина.

По его словам, он добровольно сложил полномочия главы суда от 1 августа.

"Я по собственному желанию снял с себя полномочия главы суда", - сообщил он.

Также он добавил, что уходит в отпуск после сложения полномочий.

Отмечается, новый глава ОАСК пока не выбрано. Исполняющим обязанности главы суда назначен Владимир Келеберда.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

После чего руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что руководство Генеральной прокуратуры Украины до сих пор не подписало подозрения. Он сообщал, что подозрения были направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю 28 июля.

29 июля подозрения на судей Окружного административного суда Киева поступили на подпись к заместителю генерального прокурора.

30 июля Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения главу ОАСК Павла Вовка. Он должен явится в Генпрокуратуру 2 августа в 14:00 для проведения процессуальных действий.