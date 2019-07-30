Судья ОАСК Вовк прокомментировал вызов в ГПУ

Фото: Павел Вовк (oask gov ua)

По его словам, данное дело является попыткой старой власти вмешатся в судейскую независимость

Глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что не боится вручения подозрения Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Вовка в Facebook.

Кроме того, он называл это "единственной возможностью доказать абсурдность ситуации".

"Я не боюсь вручения подозрения. Более того, я лично призвал именно к законным процессуальных действий. Вручение подозрения - это единственная законная возможность доказать абсурдность ситуации, которую искусственно создали Сытник и Горбатюк", - заявил он.

По его словам, данное дело является попыткой старой власти вмешатся в судейскую независимость.

"Это дело является вымышленной, юридически бесперспективной и является последней попыткой старой власти вмешаться в судейскую независимость", - отметил Вовк.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

После этого руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что руководство Генеральной прокуратуры Украины до сих пор не подписало подозрения. Он сообщал, что подозрения были направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю 28 июля.

29 июля подозрения на судей Окружного административного суда Киева поступили на подпись к заместителю генерального прокурора.

30 июля Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения подозрения главу ОАСК Павла Вовка. Он должен явится в Генпрокуратуру 2 августа в 14:00 для проведения процессуальных действий.

Кроме того, Горбатюк добавил, что предыдущие заместители генерального прокурора Юрия Луценко "не подписали ни одного подозрения судьям", которые подавались управлением спецрасследований, в частности в отношении дел связанных с Майданом.