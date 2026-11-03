Судовий саботаж? У справі про медичну недбалість лікарів Odrex зірвали понад 80% засідань у жовтні

Київський районний суд Одеси у жовтні провів лише три із 16 запланованих засідань у резонансній справі про медичну недбалість лікарів Odrex. Решту 13 слухань перенесли через клопотання сторони захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію УНН.

Справа про смерть Аднана Ківана: у чому звинувачують лікарів Odrex

Йдеться про кримінальне провадження щодо хірурга Віталія Русакова та онкологині Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України.

Справа стосується обставин лікування одеського бізнесмена, засновника KADORR Group Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року в клініці Odrex.

За версією слідства, після проведення операції медики могли не призначити пацієнту необхідну антибактеріальну терапію та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення.

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Згідно з висновками судово-медичної експертизи, це могло призвести до розвитку сепсису та смерті бізнесмена. Обидва лікарі своєї вини не визнають. Остаточну оцінку їхнім діям має надати суд.

Однак чи встигне суд ухвалити вирок до спливу строків давності - питання дедалі гостріше.

20 перенесених засідань за 2 місяці

Лише у жовтні із 16 запланованих засідань Київський районний суд Одеси зміг провести три: 1, 8 та 29 жовтня. Решту 13 слухань перенесли. Таким чином, понад 80% призначених на місяць засідань так і не відбулися.

Щільний графік засідань має цілком обґрунтоване пояснення - суд зобов'язаний забезпечити розгляд справи в розумні строки. Адже вже восени 2027 року мине три роки від смерті Аднана Ківана, а отже, може постати питання про сплив строків давності притягнення лікарів до кримінальної відповідальності.

Водночас розгляд справи може не завершитися рішенням суду першої інстанції, адже будь-яка зі сторін має право оскаржити вирок в апеляції. Оскільки строки давності обчислюються до набрання вироком законної сили, подальші затримки створюють ризик того, що судовий процес так і не завершиться остаточним рішенням по суті обвинувачення.

Така "інтенсивність" судового розгляду, схоже, не влаштовує одного з обвинувачених - хірурга Віталія Русакова. Він неодноразово критикував графік засідань в своїх соцмережах, називаючи його надмірним, та заявляв, що його кримінальну справу мають розглядати не частіше ніж раз на місяць.

З огляду на це виникає питання щодо мотивів обвинувачуваного, який наполягає на своїй невинуватості, проте домагається уповільнення судового процесу.

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Ознаки можливого затягування справи стали помітні ще у вересні. Тоді із 13 запланованих судових засідань повноцінно відбулися лише шість, тоді як сім були перенесені.

У жовтні ситуація погіршилася. Таким чином, за два місяці із 29 запланованих засідань відбулися лише дев'ять, а 20 - перенесли.

Статистика свідчить про тривожну тенденцію - з кожним місяцем сторона захисту подає все більше клопотань про перенесення. За таких темпів перспектива завершення кримінального провадження до спливу строків давності стає дедалі більш невизначеною.

Суддя попереджав адвокатів, але слухання знову перенесли

Головуючий у справі суддя Віктор Чаплицький уже неодноразово звертав увагу на поведінку адвокатів обвинувачених лікарів.

Як повідомляли журналісти, у вересні він визнав неповажними причини неявки захисників Віталія Русакова на судові засідання та направив відповідну ухвалу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. А 29 жовтня суддя попередив адвокатів, що реагуватиме на подальші клопотання про відкладення слухань.

Утім, уже наступного дня, 30 жовтня, захисники Русакова подали чергове клопотання про перенесення засідання. Цього разу один з захисників Віталія Русакова послався на зайнятість в іншому судовому процесі, а другий - на сімейні обставини.

Чи матиме ця ситуація процесуальні або дисциплінарні наслідки для адвокатів, наразі невідомо. Наступне слухання призначене на 5 листопада.