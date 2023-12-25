Судноплавний гігант Maersk відновить перевезення в Червоному морі, попри атаки хуситів

з'єднує Червоне море з Аденською затокою,

Згодом Сполучені Штати Америки оголосили про спецоперацію, яка спрямована на захист торгових суден в регіоні.

"МMaersk.

Атаки хуситів на комерційні кораблі у Червоному морі

З листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Як повідомлялося, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

Також крилата ракета наземного базування хуситів уразила комерційний танкер Strinda під прапором Норвегії. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа.

19 грудня Пентагон оголосив початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian. Понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції, що очолює США, із захисту комерційних перевезень у Червоному морі від атак єменських хуситів.

Як стверджує Білий дім, Іран був "глибоко причетний" до планування операцій представників єменського руху проти торгових суден.