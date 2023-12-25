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Судоходный гигант Maersk возобновит перевозку в Красном море, несмотря на атаки хуситов

Фото: Maersk возобновит работу в Красном море, несмотря на угрозу атак хуситов (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

Датская компания Maersk готовится возобновить судоходство в Красном море и Аденском заливе благодаря спецоперации, возглавляемой США по защите торговых судов от нападений йеменских хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reutes.

соединяющий Красное море с Аденским заливом,

Впоследствии Соединенные Штаты Америки объявили о спецоперации, направленной на защиту торговых судов в регионе.

Maersk.

Атаки хуситов на коммерческие корабли в Красном море

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Как сообщалось, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

Также крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda под флагом Норвегии. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian. Более 20 стран согласились присоединиться к возглавляющей США коалиции по защите коммерческих перевозок в Красном море от атак йеменских хуситов.

Как утверждает Белый дом, Иран был "глубоко причастен" к планированию операций представителей йеменского движения против торговых судов.

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