Судоходный гигант Maersk возобновит перевозку в Красном море, несмотря на атаки хуситов

соединяющий Красное море с Аденским заливом,

Впоследствии Соединенные Штаты Америки объявили о спецоперации, направленной на защиту торговых судов в регионе.

Maersk.

Атаки хуситов на коммерческие корабли в Красном море

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. Как сообщалось, 16 декабря британский эсминец сбил ракетой Sea Viper беспилотник, пытавшийся атаковать торговое судно в Красном море.

Также крылатая ракета наземного базирования хуситов поразила коммерческий танкер Strinda под флагом Норвегии. Судно было серьезно повреждено, на его борту возник пожар.

19 декабря Пентагон объявил о начале спецоперации под названием Prosperity Guardian. Более 20 стран согласились присоединиться к возглавляющей США коалиции по защите коммерческих перевозок в Красном море от атак йеменских хуситов.

Как утверждает Белый дом, Иран был "глубоко причастен" к планированию операций представителей йеменского движения против торговых судов.