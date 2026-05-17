Судноплавні компанії знайшли часткову альтернативу Ормузькій протоці, - FT

Зміна логістики та стрибок цін

За інформацією FT, через постійні атаки Ормузька протока фактично закрилася для цивільного судноплавства. Замість колишніх 135 суден на день тут проходять лише поодинокі кораблі.

У зв'язку з цим провідні морські перевізники, серед яких MSC, Maersk, CMA-CGM та Hapag-Lloyd, почали екстрено відкривати альтернативні сухопутні маршрути. Вони везуть вантажі автомобілями з портів Червоного моря та Оманської затоки.

Така зміна логістики призвела до різкого подорожчання послуг. Вартість доставки стандартного 20-футового контейнера з Шанхаю до Перської затоки підскочила з 980 доларів до 4131 долара. Ц

ей показник перевершив навіть пікові ціни часів пандемії коронавірусу.

Вплив на торгівлі та гуманітарні місії

Автомобільний транспорт спроможний замінити лише незначну частку потужностей великих контейнеровозів.

Загальні торговельні потоки до Перської затоки скоротилися на 60-80%, а регіональні порти змушені надавати пріоритет виключно продуктам харчування та медикаментам.

Затримки у доставці товарів наразі сягають 60 днів.

Криза суттєво вдарила і по міжнародній допомозі. Всесвітня продовольча програма ООН заявляє про складнощі з доставкою вантажів до Ємену, Джибуті та Судану.

Зокрема, партія допомоги для Афганістану тепер змушена перетинати суходолом дев'ять країн, через що її прибуття затрималося на 43 дні.